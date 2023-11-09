الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تطلق مشروع فنون تنموية

ورشة العمل؛ فيتو
ورشة العمل؛ فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر "الإدارة العامة للشباب"، تنفيذ ورش عمل التوعية الواحد ببرنامج "فنون تنموية" بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر. 
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

ويهدف البرنامج إلى استثمار طاقات وإبداع الشباب بممارسة الفنون المختلفة بهدف تنمية المواهب الفنية والإبداعية لدى الشباب بشكل إبداعي وملهم. وذلك في مجال "المسرح، الموسيقى والكورال، الجرافيك، الكاريكاتير" وبمشاركة شباب وفتيات مركز الفنون وأعضاء مراكز الشباب.

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وياتي ذلك تحت اشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبده مدير ادارة تنمية الشباب وفريق عمل الإدارة، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير عام  الشباب والرياضة بالأقصر.

 


نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسة تفاعلية) 
بمركز شباب "الحسينات"  بإدارة شباب"الطود" ، بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.


 وياتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات وانشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان. 


كما تم انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب القرنة  التابع لإدارة  شباب القرنة  بالأقصر، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية او التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب.

 

 

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