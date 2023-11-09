الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في حدائق الأهرام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

امرت نيابة جنوب الجيزة، بانتداب العمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة في حدائق الأهرام، للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق في شقة في حدائق الأهرام 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في حدائق الأهرام، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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حدائق الأهرام نيابة جنوب الجيزة الجيزة مديرية أمن الجيزة الحماية المدنية

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