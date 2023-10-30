الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد 12 نوفمبر المقبل

جبالي يرفع جلسة البرلمان،
جبالي يرفع جلسة البرلمان، فيتو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر المقبل.

 

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.

Advertisements

 

كما وافق مجلس النواب، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول.

 

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).

 

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: يجب أن يعقب الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز الطبيعي، الإعلان عن فرص لتشغيل الشباب المصري.

وأشاد النائب بجهود وزارة البترول في زيادة الاكتشافات والتعاقدات الأمر الذي يكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة موارد الموازنة العامة للدولة.

 

وقال النائب: من المعلوم أن أي مشروع جديد يتبعه فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن نحن على الرغم من الموافقات على العديد من المشروعات لم نسمع عن مسابقة للتعيين في قطاع البترول، متابعا: حتى الإعلانات التي يتم الحديث عنها لا تكون بالإعلان عن فرص عمل جديدة ولكن بنظام الإعارة من شركة إلى شركة أخرى.

 

وأشار النائب إلى مصنع تكنولوجيا الأخشاب في مركز إدكو بمحافظة البحيرة،  حيث تم الإعلان عن بعض الوظائف عن طريق الإعارة من شركات أخرى، مطالبا وزارة البترول ببحث هذه الأزمة، لتوفير فرص عمل جديدة، ولمنع الاحتقان بين أهالي إدكو من شركات البترول الموجودة على أراضيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجلس النواب النواب نوفمبر الخارجية جمهورية مصر العربية

مواد متعلقة

النواب يوافق على 3 قوانين للبحث عن الغاز والزيت

النواب يتلقى توضيحا من الحكومة بشأن مشكلات مسابقة 30 ألف معلم

بعد موافقة النواب نهائيا، النص الكامل لقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إعلام عبري: إسرائيل أجلت 65 ألف مستوطن عند الحدود الشمالية

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية