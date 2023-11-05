الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

أهلي جدة يفوز 3-0 على الرياض بالدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

دوري روشن السعودي، حقق فريق أهلي جدة الفوز علي الرياض بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري علي ملعب الأمير عبدالله فيصل.

أهداف المباراة 

تقدم أهلي جدة عن طريق فراس البريكان بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثانية.

وأضاف فيجا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26.

وجاء الهدف الثالث للنادي الأهلي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 52.

 

 

تشكيل أهلي جدة 

حراسة المرمي: ميندي 

خط الدفاع: الحريجي، حامد، الحمد، العمار 

خط الوسط: المجحد، كيسي، فيجا 

خط الهجوم: محرز، البريكان، ماكسيمان 

 

 

تعليق مدرب أهلي جدة بعد الخروج الصادم أمام أبها بكأس الحرمين

كأس الحرمين الشريفين، أكد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، أن مواجهة أبها كانت صعبة.

ودع فريق أهلي جدة كأس خادم الحرمين من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل.

وقال يايسله عقب المباراة: مصدوم من النتيجة النهائية، في الشوط الأول سيطرنا لكن لم نصنع الكثير من الفرص، في الشوط الثاني لم نصنع الكفاية من الفرص رغم الطرد لديهم".

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وأضاف: عندما حصلت حالة الطرد، تمركزنا بشكل جيد، ايبانيز كان يصعد بشكل مستمر ولعبنا بثلاثي في الخلف ولكن لم نوفق".

وتابع: كان هناك الكثير من الاستعجال ولا ألوم اللاعبين حيث كان هناك تباعد في الخطوط واستقبلنا هدفًا ثانيًا أيضًا من لا شيء".

وواصل: "هدف أبها الأول للأسف لم ندافع بشكل جيد كفريق، وحصلوا على ضربة زاوية من لا شيء وبعد ذلك لم ندافع بشكل جيد كمنظومة".

وأكمل: "بطبيعة الحال عندما أسمع صافرات الاستهجان تجاهي أو تجاه اللاعبين بكل تأكيد ليس أمر جيد، ودائما ما أشيد بالجماهير وأتفهم شعورهم بالإحباط، وأطلب منهم الدعم والثقة حتى النهاية".

ويستعد الأهلي لملاقاة الرياض، على ملعب عبدالله الفيصل في جدة، في التاسعة مساء الأحد المقبل (5 نوفمبر)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

 

وبدأت المباراة بسيطرة من لاعبي أهلي جدة ومحاولات لإحراز هدف التقدم، حيث أهدر لاعبو الفريق أكثر من فرصة محققة، قبل الوصول إلى الوقت بدل الضائع الذي شهد أحداثًا مثيرة.

 

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تقدم أبها بهدف عن طريق أحمد عبده جابر، إلا أن رياض محرز رد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بإحراز هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

 

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