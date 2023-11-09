أستاذ بجامعة هارفارد يطالب بوقف تدريس التاريخ في المدارس العربية لسبب مثير

التاريخ يعيد نفسه، طالب الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، بوقف تدريس التاريخ في المدارس العربية، مؤكدًا أننا لا نتعلم من تاريخنا، وأن أول دروس التاريخ هي أنه يعيد نفسه، ونحن لا نتعلم من الأخطاء السابقة.

قف تدريس التاريخ في مدارسنا

مقولة التاريخ يعيد نفسه، أكدها الدكتور أسامة حمدي، مشيرًا إلى أن تاريخنا مملوء بالدروس، لكن ما يحدث يؤكد أننا محونا من ذاكرتنا العبر التي أخذناها من التاريخ، وقمنا بتكرير نفس الأخطاء.

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المطالبة بوقف تدريس التاريخ، فيتو

وقال الدكتور أسامة حمدي، عن مقولة التاريخ يعيد نفسه: "ساقط تاريخ! أطالب بوقف تدريس التاريخ في مدارسنا؛ لأننا لا نتعلم منه، ولا نريد أن نتعلم منه! فأول دروس التاريخ المهمة، أن التاريخ يعيد نفسه كل زمن، قصر أو طال، ولا يقع في الأخطاء نفسها ثانية إلا الأحمق!"

تكرار نفس أخطاء الماضي

وعن تكرار نفس أخطاء الماضي قال أستاذ هارفارد: "تاريخنا البعيد والقريب مملوء بالعبر والدروس، ولكننا مسحنا ذاكرتنا عمدًا وكرهًا، وأعدنا "بالمسطرة" جميع أخطاء الماضي! ألا يكفينا أننا زورنا وشوهنا تاريخنا بأيدينا..."

الدروس المستفادة من التاريخ، فيتو

وتساءل الدكتور أسامة حمدي "ألا يكفينا أننا لم نكتب أيًّا من دروسه حتى الآن، ولم ندْرِسها، أو نُدَرِّسها؟ بالله عليكم ماذا تعلمنا من الحملة الفرنسية؟ ماذا تعلمنا من استيلاء محمد على الحكم؟ ماذا تعلمنا من إفلاس إسماعيل؟ ماذا تعلمنا من ثورة عرابي؟ ماذا تعلمنا من ثورة ١٩؟ ماذا تعلمنا من مصيبة الإخوان؟ ماذا تعلمنا من هزيمة ٦٧؟ ماذا تعلمنا من سنوات الانفتاح، وسنوات الانبطاح، وسنوات الركود؟ ماذا تعلمنا من حرب الخليج؟ وماذا تعلمنا من علاقاتنا بالغرب، والشرق، والعرب؟"

الغرب الواعي يكتب ويسجل التاريخ بدقة

وعن الوعي الغربي بالتاريخ قال أسامة حمدي: "الغرب الواعي يكتب ويسجل بدقة كل لحظة من تاريخه، ويتعلم منها ويتطور، ونحن نقوم بكل مغامرة كأنها لأول مرة! فعلًا نستحق صفرًا "مربعًا" في التاريخ!! وفي "الجغرافيا" كمان!!"

جدير بالذكر أن الفيلسوف الألماني الوجودي كارل ماركس يقول "إن التاريخ يعيد نفسه فى المرة الأولى كمأساة، وفى المرة الثانية كمهزلة"، وهى مقولة أثبتها التاريخ في أزمنة عديدة.

كارل ماركس صاحب مقولة التاريخ يعيد نفسه، فيتو

وذكر المؤرخون أن التاريخ يكرر نفسه، وتعني تكرار الأحداث المتشابهة في التاريخ، وطبق مفهوم التكرار التاريخي في شكل قيام وسقوط الإمبراطوريات والدول، وفي نماذج تكرار تاريخ كيان سياسي معين، وعلى أي أحداث محددة تحمل تشابهًا.

مفهوم التكرار التاريخي وعقيدة العود الأبدي

وهناك من يعتنق مفهوم التكرار التاريخي أو عقيدة العود الأبدي، التي كُتبت بصيغ مختلفة منذ قدم الزمان، ووصفت في القرن التاسع عشر من قبل الفلاسفة هاينرش هاينه وفريدريك نتيشه.

التاريخ يعيد نفسه، فيتو

وعبارة التاريخ يعيد نفسه، لا يعتبرها البعض صحيحة تمامًا، فلا يشتمل هذا التفسير للتكرار، على نقيض تفسير نيتشه، حيث تقع التكرارات نتيجة ظروف يمكن التحقق منها وسلاسل سببية، وأحد الأمثلة على ذلك ظاهرة الاكتشاف المتعدد والاختراع المتزامن في العلم والتكنولوجيا.

غير أن جي دبليو ترومف، يتفق في كتابه مع فكرة التكرار التاريخي في الفكر الغربي، حيث نجد أثر أنماط الفكر والسلوك السياسيين المتكررة تاريخيًا في الغرب منذ التاريخ القدم. حيث يحمل التاريخ لنا دروسًا، وهي موجودة في أنماط متكررة.