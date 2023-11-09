الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي: الموقف المصري أوقف مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

عبد المهدى مطاوع
عبد المهدى مطاوع خلال مشاركته في صالون التنسيقية،فيتو

غزة ، قال الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة مختلفة عن كل المرات السابقة سواء على مستوى الأحداث أو اتخاذ القرار، مضيفًا أن هذه الحرب تشبه تمامًا حربي عام 1982 وعامي 2008-2009، من حيث أوجه الشبه في وجود القرار الأمريكي، حيث إنه في حرب 2008-2009 تم وقف الحرب بناءً على رغبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كذلك من الناحية العسكرية كان الهدف اجتياح قطاع غزة.
 

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جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين». 
 

وقف إطلاق النار سيكون بقرار أمريكي

 وأضاف أن وقف إطلاق النار فى غزة  سيكون بقرار أمريكي، فكل يوم تزداد الضغوطات على أمريكا، وهناك تقديرات إسرائيلية بأن وقف إطلاق النار سيكون قبل يوم 24 من الشهر القادم، موضحًا أن إسرائيل لن تقدم هدنة إنسانية في الوقت الحالي دون مقابل ولكن قد تقبل بهدنة إنسانية لإخراج الرهائن، لأن إسرائيل استغلت الحرب لتحقيق هدف التهجير القسري، لكن الموقف المصري وقف لهم بالمرصاد، فالجهود المصرية كانت قوية، فعلى المستوى الدبلوماسي أكدت على عدم القبول بحل القضية الفلسطينية على حساب مصر، وعلى عدم تهجيرهم بشكل قسري.
 

الموقف المصرى غير لغة الخطاب الأمريكي 

 وأوضح أن الموقف المصري أدى إلى تغيير مهم في الخطاب الأمريكي لحل المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت في تعزيز صمود الفلسطينيين وكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير المساعدات الغذائية والدواء.
 

المشاركون بالصالون 

أدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع، مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

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غزة المقاومة الفلسطينية حركة حماس قطاع غزة صالون التنسيقية

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