في ذكرى ميلاده الـ113..أبو السعود الإبياري يرد على اتهامه بالاقتباس.. قرار غاضب من مصطفى النحاس.. ورسالة صادمة من الحكومة بعد وفاته
أبو السعود الابيارى ـ أشهر كتاب الكوميديا، أطلق عليه الجمهور والنقاد القابا كثيرة منها موليير الشرق، منجم الذهب، جوكر الأفلام، سيد الكتابة الكوميدية، وقدم عشرات المسرحيات والأفلام، هو مؤلف ومخرج وكاتب أغانى، كون ثنائيا فنيا مع الكوميديان إسماعيل يس فقدما عددا كبيرا من الأفلام، ولد في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 1910، ورحل عام 1969.
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كتب أبو السعود الإبيارى أكثر من 400 أغنية ما بين الوطنى والعاطفى والمونولوج جميعها تعبر عن مصر فى أفراحها وأحزانها، وتعبيرا عن حياتها الاجتماعية والسياسية والدينية كما تحمل فى مضمونها خفة الدم المصرية منها أغنية (يا نجف بنور يا زين العرسان) لعبد العزيز محمود التى ما زالت تُغنى فى أفراحنا حتى الآن، يا رايحين للنبى الغالى، يا تاكسى الغرام، مونولوج العقلاء، عاوز أروح، قلبى دليلى، العدس الليلة ليلة عيده، قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى، يا حسن يا خولى الجنينة.
تعرض للصدام والنقد
من أغانى أبو السعود الإبيارى الشهيرة "البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلى وعيونى لما بكوا دابت مناديلى"، التى لحنها محمد عبد الوهاب وغنتها رجاء عبده وحفظها الملايين، ويقول أبو السعود الإبيارى عن هذه الأغنية "أصبحت مشكلة كبيرة بعد أن أصبح الرئيس عبد الناصر رئيسا للجمهورية ومنعها الرقيب بحجة أن والد الرئيس يعمل فى البوسطة، ولأن عبد الناصر كان يحب سماعها سأل عنها، ولما علم ما حدث ضحك ساخرا وأمر بإذاعتها".
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النحاس يمنع أغنيته
وكانت أغنية: "يا عوازل فلفلوا" التى غناها فريد الأطرش عام 1950 ورفضتها الإذاعة المصرية لأن ألفاظها شعبية دارجة واعتبرتها عبارة بذيئة هابطة، حيث تدخل رئيس الوزراء مصطفى النحاس لمنعها وأوعز البعض إلى النحاس أنه تم تأليفها نكاية فى الوفد.
قدم أبو السعود الإبيارى أول أفلامه تأليفا "لو كنت غنى" عام 1942 تبعها أفلام عديدة منها سكر هانم، صغيرة على الحب، الزوجة 13، البحث عن فضيحة وغيرها حتى تصل إلى أكثر من 400 فيلم.
أبو السعود الإبياري يستفتي الجمهور في أعماله
وأيضًا هو صاحب جمل الغزل الكوميدية الأشهر فى تاريخ السينما منها: يا صفايح السمنة السايحة، يا براميل القشطة النايحة وكتب الأفلام الكوميدية التى أخرجها يوسف شاهين منها "أنت حبيبى" بطولة شادية وفريد الأطرش كما كتب أغانى الفيلم.
أسس مع رفيق مشواره إسماعيل يس فرقة مسرحية قدمت عشرات المسرحيات الكوميدية فى الفترة من 1954 إلى 1966 لتصل إلى 100 مسرحية، ورفض التعامل مع مسرح الدولة والانضمام إليها فتم اضطهاد مسرحياته وحذفت جميعا من التليفزيون.
استفتاء الجمهور فى أعماله
تعرض أبو السعود الإبيارى للنقد وهاجمه النقاد بحجة أن أفلامه وكلمات أغانيه تافهة ومبتذلة، فطلب أخذ رأى الجمهور فى أعماله من خلال استفتاء بمجلة "أهل الفن" عام 1959، ولأول مرة يطلب مؤلف رأى الجمهور الذى أشاد بأعماله، كما تعرض أبو السعود الإبيارى لمحاولة اغتيال بسبب فيلمه شارع محمد على بسبب غيرة أحد شباب شارع محمد علي على الشارع الذى تربى فيه.
اتهام بالاقتباس والابتذال
اتهم أبو السعود الإبيارى باقتباس بعض أعماله فكتب يقول: إذا قلت لا أقتبس أكون كاذبا، فكل المؤلفين بيقتبسوا وأولهم توفيق الحكيم، إلا أن فكرة الاقتباس ليست هى سر نجاح أعمالى كما قد يفهم البعض وإلا كان الكتاب الجدد فلحوا، وأى عمل ما هو إلا فكرة، والمهم أن يكون المؤلف نفسه قادر على الإبداع.
وبعد رحيله خصصت الدولة معاشا لأسرته 20 جنيها مع رسالة مكتوب فيها: "عيشوا على قدكم"، وبعد عامين أمر السادات لأسرته بمعاش 100 جنيه استثنائي.
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