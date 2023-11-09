جلسة تفاعلية ضمن أندية السكان بمركز شباب الحسينات في الأقصر

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر ٢٠٢٣بعقد (جلسة تفاعلية) بمركز شباب "الحسينات "بإدارة شباب"الطود" ، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وتاتي الجلسة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وانشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية .

كما تم انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب القرنة التابع لإدارة شباب القرنة بالأقصر، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية او التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب.

و ذلك تحت إشراف وعضوية كلا من الاستاذ عبدالرزاق محمود شحاتة رئيس اللجنة واحمد ابراهيم مدير ادارة شباب ارمنت ، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وإشراف صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصرو الدكتور ياسر احمد السنوسي وكيل المديرية للشباب وبغدادي محمود صالح مدير الهيئات الشبابية بالمديرية وعبدالرزاق محمود شحاتة مدير ادارة الشئون القانونية.