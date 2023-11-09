حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

عاد الفنان بيومي فؤاد لتصدر التريند من جديد، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة من الجمهور، بسبب الفيديو الذي انتشر له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه مسرحيته “زواج اصطناعي” التي يشارك في بطولتها وتعرض في موسم الرياض، والذي انتقد فيه زميله محمد سلام بعدما اعتذر عن المشاركة في المسرحية بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

بعد انتشار الفيديو، تحدث البعض عن إعتراف بيومي بخطأه، وأنه حاول الإعتذار لـ “سلام” من خلال مكالمة هاتفية، وتوضيح أسباب ما حدث معه، وهو ما كشفته مصادر مقربة من الثنائي لـ “فيتو” حقيقة الأمر.

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وقال مصدر مقرب من “بيومي”، إن هناك عدد من أصدقاء الثنائي المقربين، تحدثوا معه، عن سبب الحديث عن سلام بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أنه يرى أنه لم يخطئ، وأن ما حدث مجرد توضيح وجهة نظره للجمهور الذي انتقد تقديمه للعروض الكوميدية في ذلك الوقت.

وعن حقيقة إعتذار “بيومي” لـ “سلام”، أكد المصدر أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، ولم يتحدث معه هاتفيًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات بالفعل للمصالحة بين الثنائي، وذلك عقب العودة من السعودية.

وتساءل الكثيرين عن أجر بيومي فؤاد في المسرحية الذي قد يكون رقم فلكي جعله يدافع عن المسرحية بهذا الشكل، واستطاعت “فيتو” معرفة أجر بيومي فؤاد في المسرحية.

والفنان الكوميدي يحصل على 50 ألف دولار عن كل عرض يومي في المسرحية التي تقوم ببطولتها مي عز الدين، حيث أن تعاقده على العرض باليوم وليس بمبلغ إجمالي.

كما أن بيومي فؤاد يشارك في مسرحية أخرى تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” يقوم ببطولتها أكرم حسني وتعرض ضمن موسم الرياض، وسيحصل بيومي فؤاد على نفس المبلغ يوميًا.

وواجه بيومي فؤاد، هجومًا عنيفًا من جانب الجمهور اليومين الماضيين، وكذلك من زملاؤه في الوسط الفني، وذلك بعد انتشار فيديو له ينتقد زميله محمد سلام بسبب اعتذاره عن المسرحية.

وخرجت حملات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة بيومي فؤاد، بداية إلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصولًا إلى مقاطعة الأعمال التي سيشارك في بطولتها.