السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ضمانات منح القروض في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يقدم بنك القاهرة قروضًا مختلفة ومتنوعة بما يلبي رغبة العملاء وتنوع احتياجاتهم.

وكشف بنك القاهرة أن التمويل في تلك القروض  يكون على حسب الضمان المتاح مع العملاء.

وتشمل قائمة ضمانات القروض في بنك القاهرة المرتب والمعاش وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وأوعية ادخارية وحسب كل ضمان تتحدد القيمة الخاصة بالقرض المتاح من بنك القاهرة 


تفاصيل قرض المعاش في بنك القاهرة 

يقدم بنك القاهرة  خدمات مصرفية عديدة ومتنوعة لعملاء ومنها قرض المعاش.

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 تعد المستندات المطلوبة عملاء على 

قرض المعاش

 من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

 

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة 

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان""

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة 

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 اشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120شهر)

معدل العائد: 20% متناقصة

وفى حالة الزملاء بالمعاش أو معاش مبكر فإن معدل الفائدة بسعر عائد مخفض بنسبة 19 % متناقصة".

من حانب اخر أوضح بنك القاهرة أن الحد الأقصى لرصيد بطاقة ميزة  100.000 جنيه مصري، وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا وعدد مرات التغذية في اليوم 5 مرات، وفي الشھر 20 مرة.

وتم إلغاء رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماَ لتصبح مجاناَ حتى نهاية 31 ديسمبر 2023.

والأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة هي: بطاقة الرقم القومي.

 

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