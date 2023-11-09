تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

قبل يومين، بيعت تحفة بابلو بيكاسو "امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك.

ويعد هذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار، بحسب دار سوذبيز للمزادات.

لوحة "نساء الجزائر"

شهد عام 2015، تم بيع لوحة "نساء الجزائر" (النسخة O) لبيكاسو، في مزاد علني بـ كريستيز في نيويورك مقابل 179 مليون دولار.

وفي السياق، قالت دار سوذبيز للمزادات: إن اللوحة التي رسمت عام 1932، وهي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر، اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968، وعلقت فوق المدفأة في شقتها في نيويورك لسنوات عديدة.

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مشتري اللوحة

وحتى الآن لم يتم الكشف عمن اشترى اللوحة.

وبالإضافة إلى لوحات بيكاسو، سيتم بيع حوالي 120 عملا آخر في المزاد الذي يستمر يومين.