الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

لوحة امرأة الساعة،
لوحة امرأة الساعة، فيتو

قبل يومين، بيعت تحفة بابلو بيكاسو "امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك.

ويعد هذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار، بحسب دار سوذبيز للمزادات.

لوحة "نساء الجزائر"

شهد عام 2015، تم بيع لوحة "نساء الجزائر" (النسخة O) لبيكاسو، في مزاد علني بـ كريستيز في نيويورك مقابل 179 مليون دولار.

وفي السياق، قالت دار سوذبيز للمزادات: إن اللوحة التي رسمت عام 1932، وهي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر، اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968، وعلقت فوق المدفأة في شقتها في نيويورك لسنوات عديدة.

Advertisements

مشتري اللوحة

وحتى الآن لم يتم الكشف عمن اشترى اللوحة.

وبالإضافة إلى لوحات بيكاسو، سيتم بيع حوالي 120 عملا آخر في المزاد الذي يستمر يومين.

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

أصبحت رسامًا وكنت بيكاسو، رحلة الرسام الإسباني الشهير وهذه أهم لوحاته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

بابلو بيكاسو نيويورك مزاد دار سوذبيز للمزادات لوحة نساء الجزائر كريستيز لوحات بيكاسو ماري تيريز والتر

مواد متعلقة

أصبحت رسامًا وكنت بيكاسو، رحلة الرسام الإسباني الشهير وهذه أهم لوحاته

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

رئيس الكاف يكشف حقيقة إنهاء الشراكة مع قنوات بي إن سبورتس القطرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية