الجمعة 25 أغسطس 2023
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منوعات

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

كلود رويز بيكاسو
كلود رويز بيكاسو نجل الرسام الشهير بيكاسو، فيتو

بيكاسو، أعلن المحامي جان جاك نوير وفاة موكله كلود رويز بيكاسو، نجل الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وقال نوير في بيان صحفي إن "كلود رويز بيكاسو توفي في سويسرا عن عمر ناهز 76 عامًا"، دون أن يحدد أسباب وفاته.

وكان كلود رويز بيكاسو مسؤولًا من عام 1989 إلى 2023 عن ملكية بيكاسو التي تدير الحقوق المتعلقة بالفنان وأعماله. وفي يوليو الماضي، كان يرغب في الاعتزال وترك مكانه لشقيقته بالوما التي تم تعيينها إدارية.

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تحتكر ملكية بيكاسو حقوق النشر وحقوق النسخ لأعمال بيكاسو، بالإضافة إلى حقوق الشخصية والحقوق الأخلاقية وحقوق العلامات التجارية.

 

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المحامي جان جاك نوير كلود رويز بيكاسو الرسام الإسباني بابلو بيكاسو ملكية بيكاسو

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