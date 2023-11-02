إضراب ممثلي هوليوود ، اجتمعت منذ ساعات، لجنة تفاوض نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، مع ممثلي تحالف منتجي هوليوود، في محاولة جديدة للوصول لاتفاق يرضي الطرفين، لإنهاء إضراب ممثلي هوليوود.

نقابة ممثلي هوليوود تنتظر رد تحالف المنتجين لإنهاء إضرابها

واجتمع المفاوضون، من الطرفين لأكثر من ثلاث ساعات، لتقديم ومراجعة الاقتراحات والشروط، التي اقترحها الطرفين.

وانتهى الاجتماع على تقديم نقابة ممثلي الشاشة، حزمة من الاقتراحات الشاملة، لممثلي تحالف هوليوود، حول عدد من القضايا العالقة، والتي تؤخر الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

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فيما تنتظر نقابة ممثلي الشاشة، في الوقت الحالي، ردا من تحالف المنتجين علي ما قدموه من اقتراحات وشروط.

قرار مصيري من نقابة الممثلين يهدد المفاوضات مع تحالف المنتجين

فيما ذكرت مصادر مطلعة من داخل تحالف المنتجين في هوليوود، أن تحالف المنتجين يفكر في إتخاذ قرار مصيري، من شأنه تهديد المفاوضات مع نقابة ممثلي الشاشة، حيث يفكر التحالف في إيقاف المفاوضات حتى نهاية هذا العام، وإعادتها مع بداية يناير ٢٠٢٤، وهو ما يعد تكتيك من قبل الاستوديوهات للضغط على النقابة للتوصل إلى صفقة، فيما أكدت مصادر علي الجانب الأخر أنه يمكن لنقابة الممثلين انتظار الصفقة التي يستحقونها، مهما يستغرقهم الأمر من وقت.

رئيس نتفليكس يكشف سبب فشل المفاوضات مع نقابة ممثلي هوليوود

في سياق متصل، قال رئيس نتفليكس التنفيذي، في تصريحات صحفية:"لقد أمضينا ساعات مع نقابة الممثلين خلال الأسابيع الماضية، وكنا في الواقع متفائلين جدًا، بأننا نحرز تقدم ولكن في نهاية جلستنا الأخيرة معهم، قدموا طلب جديد، وتعثرت المفاوضات بعدها، نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق يحترم جميع الأطراف، في أقرب وقت ممكن”.

وأكد تيد ساراندوس، أن المنتجين في هوليوود، يحاولون جاهدين إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب الممثلين، على الرغم من كونهم هم الذين تركوا طاولة المفاوضات، ورفضوا تقديم أي مقترحات فعالة ذات معنى.

نقابة ممثلي هوليوود تحذر أعضاءها بسبب الهالوين

حذرت نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود - SAG-AFTRA، أعضاءها، من ارتداء ملابس الشخصيات السينمائية أو التلفزيونية الناجحة في عيد الهالوين، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد ينتهك قواعد الإضراب، والتي تنص على عدم الترويج لأي أعمال فنية خلال فترة الإضراب.

وشجعت النقابة الممثلين على استبدال الملابس التنكرية للشخصيات السينمائية، بأزياء مستوحاة من الشخصيات العامة، والحيوانات، مثل العناكب، والأشباح، والزومبي.

رؤساء الاستديوهات في هوليوود يرفضون عرض نقابة الممثلين

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر تطورات مفاوضاتها مع تحالف منتجي هوليوود.

وكشفت نقابة ممثلي هوليوود، أن رؤساء الاستديوهات وتحالف منتجي هوليوود، قد ابتعدوا عن طاولة المفاوضات، بعد رفضهم الرد على العرض الأخير، الذي قاموا برفض عدة بنود منه، أهمها، (رفض الحماية من الذكاء الاصطناعي - رفض زيادة أجور الممثلين لمواكبة التضخم - رفضوا مشاركة جزء صغير [ 2٪ ] من إيراداتهم).

انتهاء إضراب كتاب هوليوود

في سياق متصل، رسميا وبعد 148 يوما من توقف الكتاب عن العمل بسبب الإضراب، حيث انتهى ثاني أطول إضراب في تاريخ نقابة الكتاب الأمريكية، في هوليوود، وذلك بعد حصولهم على اتفاق وعقد جديد مع شركات الإنتاج.

تفاصيل العقد الجديد لكتاب هوليوود

وحصل كتاب هوليوود، على اتفاق جديد مع شركات الإنتاج، عبر عقد جديد يتضمن وسائل حماية، ضد الذكاء الاصطناعي، أهمها:

1- لا يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة، أو إعادة كتابة المواد الأدبية، ولن تعتبر المواد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي بمثابة مواد أصلية.

2- يمكن للكاتب اختيار استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن للاستوديو، أن يطلب من الكاتب استخدام برامج الذكاء الاصطناعي. من دون رغبته أو موافقته.

3- يجب أن تكشف الاستوديوهات للكتاب، عما إذا كانت أي مواد مقدمة لهم قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو تتضمن مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

4- تحتفظ نقابة الكتاب بالحق، في التأكيد من عدم استغلال مواد الكتّاب، لتدريب الذكاء الاصطناعي.

كما تضمن العقد الجديد للكتاب مع منتجي هوليوود، على شروط ضمان الحد الأدنى من التوظيف في غرف كتاب أعمال التلفاز أهمها:

1- تضمن شركات الإنتاج، توظيف ما لا يقل عن 3 كتاب في غرف التطوير، بما في ذلك صانع العمل لمدة 10 أسابيع.

2- بمجرد الحصول على الضوء الأخضر يوضح الحد الأدنى لعدد الكتاب المطلوبين لكتابة المسلسل التلفزيوني.

وفيما يختص بأرباح الكتاب عن أعمالهم، قام الكتاب بتأمين حصولهم على أرباح من منصات البث الرقمي حسب عدد من الشروط، أهمها:ـ

1- تقدم الأستوديوهات التفاصيل الخاصة بنسبة المشاهدات، بما في ذلك إجمالي عدد ساعات البث في جميع أنحاء العالم لنقابة الكتاب.

2- يحصل الكتاب على أرباح من زيادة عدد المشتركين في خدمة البث الرقمي.

3- المحتوى المرئي الذي يشاهده أكثر من 20% من مشتركي منصة البث، في أول 90 يوما من الإصدار تحصل على مكافأة تعادل 50% من الربح الثابت محليًا وعالميًا.

تصويت جمعية كتاب هوليوود

وكشفت جمعية كتاب السيناريو الأمريكية وممثلي الشاشة في هوليوود، أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع تحالف منتجي هوليوود، لإنهاء الإضراب، خضع لكتابة الصيغة النهائية له كعقد اتفاق، وطرح للتصويت من قبل الأعضاء، اللذين وافقوا على العقد بنسبة 98%، لينتهي ثاني أطول إضراب للكتاب في تاريخ هوليوود.

وقالت جمعية كتاب السيناريو في بيان لها،: "يمكننا أن نقول بفخر كبير إن هذا الاتفاق استثنائي.. مع مكتسبات وحمايات معنوية للكتاب، في كل قطاع من أقطاب العضوية.. تم التصويت على الاتفاق الجديد من قبل مجلس الإدارة، ومجلس كتاب جمعية كتاب السيناريو الأمريكية قبل الإمضاء عليه".