إلهام شاهين بالشال الفلسطيني وعلم مصر في أمريكا: تحيا مصر أم الدنيا

إلهام شاهين، نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها من تكريمها بالمهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأطلت إلهام شاهين خلال الصورة بالشال الفلسطيني وبجوارها علم مصر وعلقت قائلة: تحيا مصر أم الدنيا".

وفي وقت سابق نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة تحذيرية لكل من يتآمر على مصر، وذلك تزامنا مع التحديات التي تواجه البلاد في الفترة الحالية.

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إلهام شاهين

وكتبت إلهام شاهين قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي".

وأضافت: "ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيًّا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".