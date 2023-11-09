الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

المعرض السنوي للسياحة والتسوق يشهد إقبال أهالي واحات الوادي الجديد

المعرض السنوي للسياحة
المعرض السنوي للسياحة والتسوق، فيتو

شهد المعرض السنوي للسياحة والتسوق الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة، إقبال المواطنين على منفذ السلع التموينية بالمعرض.

ومن جانبه شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على ضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين وتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن المواطنين.

إفتتاح المعرض السنوي للسياحة والتسوق

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إفتتح أول أمس وحنان مجدي نائب المحافظ، المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، بحضور عربي يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين وأعضاء الغرفة.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض الذي يقام سنويًا لمدة ٤ أشهر ويضم كافة احتياجات الأسرة من السلع المعمرة والغذائية، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى جناح السلع التموينية واللحوم، مشيدًا بجهود توفير كافة السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية، موجهًا بتوفير منفذ للخضروات والفاكهة وطرح اللحوم البلدية الطازجة أسبوعيًا، والتشديد على مراجعة إجراءات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

فيما وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة واللواء وليد منصور مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يلي:  

◾التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالمدارس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة. 

 ◾حصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة لتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية.  

◾توفير الأدوية اللازمة لمكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم ٥٠ ٪ من المحافظة.  

◾سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.  

◾إجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات. 

 ◾حصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية. 

 ◾سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة ".  

◾إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين. 

 ◾صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضروات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.

 

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السلع الغذائية الأساسية السلع التموينية المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد توفير السلع الغذائية

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