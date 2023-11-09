الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أبرز القراء بخريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم الخميس 25 ربيع آخر 1445 هجرية.

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم الخميس 25 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الخميس في تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النجم  10ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورتى النبأ- قصار السور 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورتى العنكبوت – الروم  15 ق.

17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة الرحمن  15ق.

44: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد محمود عوض  وما تيسر من سورة النمل 30ق.
 

Advertisements


53: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود السيد الطوخى وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق

13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  يس حسين ندا وما تيسر من سورتي الحجرات- ق  15ق

16:19 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورة طه  30 ق
07: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وماتيسرمن سورة القصص   30ق.


41: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت 30ق.

18:27( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورتي الرحمن/الواقعة يوسف 30ق.

20:47 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  فتحي المليجي وما تيسر من سورة الحديد 14ق.

21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الأعراف 45ق.
 


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة  إبراهيم 42ق

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى  التوبة- يونس    45ق

01:36 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد البربرى  وما تيسر من سورة ق  15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوى محمود محمد وما تيسر من سورة الروم  15ق

03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران 10ق


تلاوات المصحف المرتل اليوم الخميس

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

إلى مستمعينا الكرام الذين يتابعون تلاوات المصحف المرتل ليوم  الخميس:, 25ربيع آخر  1445  هجرية الموافق9/11/2023 ميلادية   إن شاء الله تعالى تكون التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى النساء - المائدة  ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 31  ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى المائدة –الأنعام ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 31  ق

الساعة / 12:19 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى الأنعام - الأعراف البقرة ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 13:53 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الأعراف  ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 15:34 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 19:02 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى الأعراف – الأنفال  ومدة التلاوة / 31ق  

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 02:42 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى التوبة – يونس ومدة التلاوة / 31   ق

الساعة / 03:15 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى يونس- هود   ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 05:21 / تلاوة للقارئ  / محمود على البنا / ماتيسر من سورة هود ومدة التلاوة / 31  ق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم الشيخ أحمد تميم المراغي القرآن الكريم المصحف المرتل تلاوات إذاعة القرأن الكريم تلاوات القرآن المجود محمد محمود الطبلاوي

مواد متعلقة

"البنا والمنشاوي والزامل" أبرز القراء بخريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

الجمل ورفعت والفشني، خريطة تلاوات المصحف المرتل والمجود بإذاعة القرآن الكريم، اليوم

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

رسميا، انتهاء إضراب ممثلي هوليوود بعد الاتفاق على عقد المليار دولار

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، أبرزها ليفربول وتولوز

لن نظل صامتين، أكثر من 100 موظف بالكونجرس الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بوقف الحرب

خبير يكشف خطورة التفجيرات الإسرائيلية على غزة ويوجه رسالة شكر لعالم الزلازل الهولندي

عمرو الحديدي: الأهلي قدم مباراة قوية أمام سيراميكا والشناوي نجم اللقاء

المواد الغذائية: منظومة متابعة السلع التموينية تواجه مشكلات والدعم يصل لمستحقيه بسرعة السلحفاة

أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

يمكرون ويمكر الله، 50 ألف امرأة حامل في غزة و5500 ولادة مرتقبة هذا الشهر رغم القصف

أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استدعاء إيفانكا ترامب أمام محكمة أمريكية في قضية نصب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

أسعار شقق الإعلان التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 08-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية