أبرز القراء بخريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم الخميس 25 ربيع آخر 1445 هجرية.

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم الخميس 25 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الخميس في تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النجم 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورتى النبأ- قصار السور 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورتى العنكبوت – الروم 15 ق.



17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة الرحمن 15ق.



44: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عوض وما تيسر من سورة النمل 30ق.



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53: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود السيد الطوخى وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ يس حسين ندا وما تيسر من سورتي الحجرات- ق 15ق



16:19 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة طه 30 ق

07: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وماتيسرمن سورة القصص 30ق.



41: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت 30ق.



18:27( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورتي الرحمن/الواقعة يوسف 30ق.



20:47 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ فتحي المليجي وما تيسر من سورة الحديد 14ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الأعراف 45ق.





15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق



15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى التوبة- يونس 45ق



01:36 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد البربرى وما تيسر من سورة ق 15ق



02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوى محمود محمد وما تيسر من سورة الروم 15ق



03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران 10ق



تلاوات المصحف المرتل اليوم الخميس

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

إلى مستمعينا الكرام الذين يتابعون تلاوات المصحف المرتل ليوم الخميس:, 25ربيع آخر 1445 هجرية الموافق9/11/2023 ميلادية إن شاء الله تعالى تكون التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى النساء - المائدة ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى المائدة –الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 12:19 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى الأنعام - الأعراف البقرة ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 13:53 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 15:34 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 19:02 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى الأعراف – الأنفال ومدة التلاوة / 31ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 02:42 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى التوبة – يونس ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 03:15 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورتى يونس- هود ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 05:21 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ماتيسر من سورة هود ومدة التلاوة / 31 ق