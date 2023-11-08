بتكلفة 1.2 مليون جنيه، محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد "مالك المُلك" بالخارجة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مسجد" مالك المُلك" الذي تم إنشاؤه بجوار قطاع الكهرباء بمدينة الخارجة، بدعم من مؤسسة التكافل الاجتماعي بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

وقدم المحافظ الشكر لجميع المساهمين في إنشاء المسجد الذي تم تنفيذه من خلال وحدة التطوير الحضري على مساحة ١٦٠ مترا مسطحا؛ لخدمة أهالي المنطقة.

اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترأس صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة واللواء وليد منصور مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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واستهل المحافظ الجلسة بتكريم السيد نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة السابق وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، معربًا عن تقديره لجهوده وتفانيه في أداء مهامه الوظيفية، متمنيًا له التوفيق.

أعقبها بحث عدد من الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها، موجهًا بما يلي:

◾التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالمدارس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

◾حصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة لتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية.

◾توفير الأدوية اللازمة لمكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم ٥٠ ٪ من المحافظة.

◾سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.

◾إجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات.

◾حصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية.

◾سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة ".

◾إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

◾صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضروات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.