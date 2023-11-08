166 مستفيدا من حملة اقرأ فكر في البحيرة (صور)

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة ضمن حملة "اقرأ، فكر لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكافة القرى والنجوع.

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

هذا وقد قامت المكتبة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة المستقبل بنات بمركز ومدينة كفر الدوار حيث استفاد من أنشطة اليوم عدد 166 طالبة بالمرحلة الإعدادية.

Advertisements

وأشار أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أن الزيارة تضمنت 6 ورش عمل بعنوان الإدمان والتأثير السلبي على المجتمع وهي ورشة رسم وورشة أشغال يدوية، ورشة حكيْ تلوين، ألعاب تفاعلية وورشة قراءة مفتوحة.

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

ومن الجدير بالذكر، أنه جارٍ اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.