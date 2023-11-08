مصادر: لقاء إيجابي بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في القاهرة

الأزمة الليبية، أكدت مصادر مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك لقاءً جمع بين رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة الليبيين بالقاهرة.

تطورات الموقف الليبي



وأشارت المصادر، إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، تناول تطورات الموقف الراهن في ليبيا وجهود المجلسين حيالها.



حل الأزمة الليبية

ولفتت المصادر، إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين رئاسة مجلسي النواب والدولة حيال الأزمة الليبية.

Advertisements

إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا



وأكدت المصادر: أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية للغاية وأظهر رغبة المجلسين في الاضطلاع بدورهما لإنهاء الانقسام السياسي الراهن في ليبيا.

ويأتي اللقاء في إطار محاولة التوصل إلى آلية عمل مشتركة بين المجلسين، خاصة في ظل الجمود الحاصل بعد فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، والذي اعترض على قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان في وقت سابق.

وتسعى القاهرة، إلى الوصول إلى توافق "ليبي - ليبي"، لإجراء الانتخابات من أجل الانتقال لمرحلة استقرار، تواجه العديد من التحديات.