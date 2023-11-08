الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

الوادي الجديد تشن حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة

المجلس التنفيذي للوادي
المجلس التنفيذي للوادي الجديد، ڤيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برأسة محافظ الإقليم وحضور  حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة واللواء وليد منصور مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ الجلسة بتكريم نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة السابق وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، معربًا عن تقديره لجهوده وتفانيه في آداء مهامه الوظيفية، متمنيًا له التوفيق، أعقبها بحث عدد من الموضوعات وإتخاذ قرارات بشأنها.

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ووجه محافظ الوادى الجديد، بمجموعة من القرارات كان أبرزها

◾التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالمدارس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

◾حصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة لتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية.

◾توفير الأدوية اللازمة لمكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم ٥٠ ٪ من المحافظة.

◾سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.

◾إجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات.

◾حصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية.

◾سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة ".

◾إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

◾صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضروات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.

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محافظة الوادى الجديد المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حملة تبرعات لأهالي غزة قرارات المجلس التنفيذي للوادي الجديد

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