الأطباء تطالب بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة تسعى على مدار سنوات طويلة لإصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، والدكتور محمد الوحش والدكتورة عبلة الألفي، والدكتورة سهير عبد الحميد، والدكتور كريم بدر والدكتورة راوية مختار، بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر لمناقشة العديد من القضايا المهنية، بدار الحكمة بالقاهرة.

مشكلات الأطباء والقطاع الطبي

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فيما أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب باهتمام الرئيس بتلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه وأنه من المتوقع إحالة القانون من مجلس الوزراء إلى لجنة الصحة قريبا.



وصرح الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لأي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.



فيما أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة أن الانتهاء من قانون المسئولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحي كافة وأن الهدف من تلك التشريعات إتاحة خدمة صحية بجودة متميزه للمريض المصري وبيئة أفضل للفريق الصحي.



ومن ناحيته، أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة أن التعويض العادل والجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية هي أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة.



وأكد مجلس نقابه مصر أن قانون المسئولية الطبية يختص بالخطأ الطبي وليس الممارسات غير القانونية وأنه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي وبذل الجهد والعناية بالمريض والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبي، وأن تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية أمر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.



وأكد الدكتور أحمد مبروك مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن النقابة ستقوم بالتذكير بمواد القانون الخاصة بالمسؤولية الطبية بتغطيه إعلامية على مدار الأسابيع القادمة لما للقانون من أهمية قصوي.