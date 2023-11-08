قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت (صور)

نظم فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة برئاسة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة محمد زايد ندوة تثقيفية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات للتعريف بقانون الطفل وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر.

قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو

بالإضافة إلى التعرف إلى مدى التنمر الذى يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلًا وموضوعًا وكذا الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للاطفال حاضر فيها الشيخ عبد الرحمن سعد وكيل إدارة أوقاف شبراخيت، وذلك بحضور عبد الرؤوف قنطوش - وكيل الإدارة التعليمية ومحمد القنواني مدير المدرسة وإيمان عسل وكيل المدرسة.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وأيضا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم.

قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو



وفي إطار منفصل، تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تنفيذ فعاليات مشروع ألف بنت ألف حلم في مختلف مراكز شباب المحافظة، مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم، تحت شعار ألف بنت ألف حلم بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) خلال أنشطة شهر نوفمبر الجاري.

كما يتم التنفيذ علي ملاعب مركز شباب محلة بشر، وملاعب مركز شباب إيتاي البارود، من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات للمرحلة السنية تحت 14 سنة، وذلك ضمن خطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).