الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت (صور)

ندوة تثقيفية للتعريف
ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل بالبحيرة، فيتو

نظم فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة برئاسة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة محمد زايد ندوة تثقيفية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات للتعريف بقانون الطفل وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر.

قومي المرأة بالبحيرة يقدم  ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يقدم ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يقدم  ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو

بالإضافة إلى التعرف إلى مدى التنمر الذى يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلًا وموضوعًا وكذا الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للاطفال حاضر فيها الشيخ عبد الرحمن سعد وكيل إدارة أوقاف شبراخيت، وذلك بحضور  عبد الرؤوف قنطوش -  وكيل الإدارة التعليمية ومحمد القنواني مدير المدرسة وإيمان عسل وكيل المدرسة.

 

Advertisements


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وأيضا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم.

قومي المرأة بالبحيرة يقدم  ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو
قومي المرأة بالبحيرة يقدم  ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل شبراخيت، فيتو


وفي إطار منفصل، تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تنفيذ فعاليات مشروع ألف بنت ألف حلم في مختلف مراكز شباب المحافظة، مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم، تحت شعار ألف بنت ألف حلم بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) خلال أنشطة شهر نوفمبر الجاري.

 

كما يتم التنفيذ علي ملاعب مركز شباب محلة بشر، وملاعب مركز شباب إيتاي البارود، من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات للمرحلة السنية تحت 14 سنة، وذلك ضمن خطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).

txt

شباب البحيرة ينظم تدريب "الهوية الوطنية وتأثيرها على إدارة الأزمات" (صور) 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة قومى المرأة بالبحيرة شبراخيت ندوة تثقيفية قانون الطفل

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

انطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج المرأة تقود فى محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الزمالك وبيراميدز بعد التعادل 3-3 في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بعد التأهل على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (صور)

فيتوريا يعلن غدا قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون.. 7 لاعبين من الأهلي.. وغموض موقف فتوح وصبحي

هيئة البث الإسرائيلية تكشف شرط الاحتلال مقابل وقف إطلاق النار

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 08-11-2023

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بحدوث مصيبة مرض أو فقر أو دين

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية