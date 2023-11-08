شباب البحيرة ينظم تدريب "الهوية الوطنية وتأثيرها على إدارة الأزمات" (صور) 

نفذت مديرية الشباب بالبحيرة، بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر تدريب بعنوان "الهوية الوطنية وعلاقتها بالتطوع وتأثيرها على إدارة الأزمات" وذلك بمركز شباب دمسنا بإدارة شباب أبو حمص.

حاضر فيه تامر مرسال المنسق المركزى للوزارة ومنسق المحافظة لفريق مراكز شباب مصر وعضو مجلس إدارة بالهلال الأحمر، وأحمد حامد الشوربجى عضو فريق الجودة بإدارة أبو حمص، ورئيس لجنة الشكاوى بفريق مراكز شباب مصر، والدكتورة كريمة رزق محمد باحثة الدكتوراه تخصص الصحة النفسية، وعضو لجنة التعليم بإدارة أبو حمص، وتناولوا موضوع الهوية الوطنية والمواطنة، وأهمية التطوع وآلية العمل التطوعي.

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الجدير بالذكر، أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف حمدي عامر وكيل المديرية للشباب.