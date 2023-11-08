يعيش في وحدة وتلك هي صاحبة الفضل عليه، جوانب استثنائية يرويها الفنان محيي إسماعيل

يحتفل اليوم 8 نوفمبر الفنان الكبير محيي إسماعيل بعيد ميلاده الـ83 عامًا، فهو من مواليد عام 1940، استطاع في جميع مراحله العمرية أن يصل ويؤثر في الأجيال الشابة جانبًا إلى جنب جمهوره العريض من الفئات العمرية الأكبر سنًا، ويرجع ذلك بسبب رؤيته وفلسفته الخاص وآرائه الجريئة التي تحوي جميع الأفكار.

الفنان محيي إسماعيل

وعن هذا التنوع يقول الفنان محيي إسماعيل: ربنا خلقنى كده أقول لا.. بدأت التمثيل منذ أكثر من خمسين عاما في السينما العالمية بإيطاليا ومنها انتقلت إلى الساحة الفنية المصرية ومن ثم إلى كل بيوت الدول العربية، وكلمة السر وراء التنوع سواء الفني أو الفكري بمسيريتي يكمن في أنني منفتح ومتقبل للجميع، وأركز مع أطفال الجيل الجديد الفنانين لأنى بحبهم وبحس دائمًا أن دول هم الجيل الجديد بجد مش ناس متخطية الثلاثين عاما.. وعندما أجد أن طفل يقول إنى مثله الأعلى بذلك أستطيع أن أقول أنني على الأقل معايا 70 مليونا.

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وتابع محيي إسماعيل فى وقت سابق لـ"فيتو": أن أكثر ما يزعجه اليوم أن العالم أصبح يعيش فى وحدة وغربة طويلة، بكوننا نصحى على هواتفنا وليس على أصدقائنا وعائلتنا ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم كله باختلاف سياساته وطباعه يجعلنا نسير فى وحدة كبيرة، مشيرًا إلى أن صاحبة الفضل عليه فى مواجهة أزماته هى “فلسفة الاستغناء” جعلتنى أواجه كل هذا بصراحة، فلا جديد عند أحد لأن كل شيء توقف، والمشهد الثقافي والفني منذ فترة طويلة لا أجد ما يُثير اهتمامى، وحديثى بأن كل شيء توقف ليس كلاما تشاؤميا، وإنما حقيقة من رجل تخطى الثمانين، وهذا كلام علمى أنا رجل عملى فما يُطرح الآن على الساحتين الثقافية والفنية هو رغى وخيال قد يراه البعض شيئا مسليا وممتعا وقد يراه البعض شيئا متوقفا، لكن ما يُقدم الآن ينجح وبقوة لأن الشعب المصرى عاشق للرغى، أما العلم فيأتى فى المرتبة الثانية والثالثة أحيانا.

أهم أعمال محيي إسماعيل

وقدم «محيى» خلال مسيرته الفنية التي اتسمت بالأدوار المعقدة، قدم 17 عقدة نفسية حتى بات لقبه «رائد السايكودراما»، ونذكر على سبيل المثال أفلام “الرصاصة لا تزال فى جيبى - الأخوة الأعداء - وراء الشمس”، كما أنه فنان بدرجة أديب أضاف للمكتبة العربية رواية (المخبول)، وتم ترجمتها لأكثر من لغة، ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة على الجانب المحلى والعالمى.

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