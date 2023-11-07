الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

طرح البوسترات التشويقية لفيلم بلوموندو وعرضه في مصر والسعودية 15 نوفمبر (صور)

بلوموندو.فيتز
بلوموندو.فيتز

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرض العمل في دور السينما، 
حيث تقرر أن يكون يوم الأربعاء ١٥ نوفمبر موعدا لعرض الفيلم.

فيلم بلوموندو

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم 

وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت  بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.

فى سياق آخر..  يستعد كل من الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم لعرض مسرحيتهما الجديدة “التليفزيون” المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على مسرح محمد العلي  يوم 20 نوفمبر المقبل. 

أسعار تذاكر مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم 

وكشفت الشركة المنظمة لمسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم “التليفزيون”  عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى سعرها 1,350 ريالا سعوديا 

الفئة الثانية 1,080 ريالا سعوديا

الفئة الثالثة 900 ريال سعودي 

الفئة الرابعة والأخيرة 760 ريالا سعوديا.

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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الفنان حسن الرداد إنجي وجدان سماء إبراهيم فيلم بلوموندو محمد محمود ياسر سامي ميرنا نور محمود حافظ

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