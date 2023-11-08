الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

كلية الطيران المصرية تستقبل وفدا من جنوب السودان لبحث التعاون

الاكاديميه المصرية
الاكاديميه المصرية لعلوم الطيران،فيتو

 استقبل اليوم الطيار مصطفى موافي عميد الكلية المصرية للطيران الدكتور حسن خلف الله رئيس مجلس إدارة كلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا بدولة السودان الشقيق.

كلية الطيران المصرية تستقبل وفد من جنوب السودان لبحث التعاون 

 والوفد المرافق له كلًا من المهندس زين العابدين حسن العبد مدير إدارة الصلاحية والسلامة الجوية بسلطة الطيران المدني السوداني سابقًا ومستشار حاليا ً بكلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا، والمقدم  خالد عبد الله الحسين، مدرس بكلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا وذلك فى مقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر.

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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى مجالات تدريب الطيران، وذلك بحضور كل من عميد كلية المراقبة الجوية ووكيل الكلية المصرية للطيران ووكيلة كلية الدراسات المتخصصة ومدير إدارة الصيانة بمركز صيانة الطائرات، كما تم تقديم عرض توضيحي يتضمن شرح تفصيلي عن الأكاديمية وعن نشأتها وكلياتها والمطارات التى يتم التدريب العملي بها. 

 


وقد تم إجراء جولة تفقدية بالأكاديمية وأبدى الوفد السوداني إعجابه بمحاور العملية التعليمية والإمكانيات المتاحة بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وأعرب الوفد السوداني عن سعادته بهذه الزيارة متمنيًا مزيدًا من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مختلف مجالات الطيران المدني.

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