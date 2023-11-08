الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع بالبحيرة لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات بالوحدات المحلية (صور)

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بالبحيرة، فيتو

عقد اليوم كامل غطاس -السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات بالوحدات المحلية، وذلك بحضور مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة - وسحر طه - رئيس وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة ومحمد تغيان - مدير وحدة متابعة تحصيل الإيرادات بالمحافظة، ومسئولي إدارات الإيرادات بالوحدات المحلية.

اجتماع بالبحيرة لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات، فيتو
اجتماع بالبحيرة لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات، فيتو

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي للمديونيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب مناقشة تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات التي تستهدف ترشيد النفقات وزيادة العوائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، مع ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين لاسترداد حق الدولة وتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين.

 

وخلال الاجتماع وجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مشـاريع (المواقف -تشغيل شباب الخرجين) والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة بموافاة منظومة ميكنة أصول وأملاك الدولة بإجمالي المديونية بصـفـة شـهرية وذلك وقفًا لأصـل المديونية المرسـلة إلى المنظومة مؤخرًا مع تحديث المديونية لكافة الأصول المدرجة على المنظومة بشكل ربع سنوي مفصل.

اجتماع بالبحيرة لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات، فيتو

وأيضا استكمال حصر أصول أملاك الدولة بالوحدات المحلية والتي لم يتم إدراجها في منظومة ميكنة أصـول وأملاك الدولة ( المنشآت الحكومية ـ أراضي الفضاء الغير مستغلة ـ الأصول المؤجرة) بالإضافة إلى مراجعة موقف التحصيل وإنهاء كافة المتأخرات مع استكمال التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

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