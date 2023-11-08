الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع «ألف بنت ألف حلم» بمراكز شباب المحافظة (صور)

إستمرار مشروع ألف
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بالبحيرة، فيتو

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تنفيذ فعاليات مشروع ألف بنت ألف حلم في مختلف مراكز شباب المحافظة، مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم، تحت شعار ألف بنت ألف حلم بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) خلال أنشطة شهر نوفمبر الجاري.

إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو

كما يتم التنفيذ علي ملاعب مركز شباب محلة بشر، وملاعب مركز شباب آيتاي البارود، من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات للمرحلة السنية تحت 14 سنة، وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).

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وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو
إستمرار مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمراكز شباب بالبحيرة، فيتو


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

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رياضة البحيرة البحيرة مشروع ألف بنت ألف حلم مديرية الشباب والرياضة إيتاى البارود

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