الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من الكويت (صور)
تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل، 5 من سيارات إسعاف التي وصلت إلى مطار العريش في وقت سابق ضمن الجسر الجوي التي نظمته دولة الكويت لمساعدة أهالي غزة.
الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من الكويت
وتعتبر بعض هذه السيارات مجهزة لإجراء عمليات جراحية دقيقة، ومن المنتظر أن تكون هناك دفعة جديدة تعبر الأراضي الفلسطينية صباح غد، لتجتمع المجموعة التي تهديها الكويت إلى الأشقاء في فلسطين".
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام 81 شاحنة اليوم من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة.
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