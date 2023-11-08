محافظ سوهاج يترأس اجتماع وفد بعثة البنك الدولى وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة موقف التقدم في تنفيذ البرنامج وخطط العمل خلال عام 2024، وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، والسيدة كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة.





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كما حضر الاجتماع أيضا كل من " جون خير، وزيشان كريم، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وأحمد عمر، وراجية رياض، وربيع عبد البصير، وكريم محمود، وكيرلس إيهاب، أعضاء المكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة.



وأعرب محافظ سوهاج خلال كلمته عن ترحيبه بوفد البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.



وأكد المحافظ أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، لافتا إلى محور التنمية البشرية، وخلق طرق جديدة للتخطيط والتخطيط التشاركي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات المختلفة، مشيدا بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات.



ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج؛ مشيدا بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق في محافظة سوهاج خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن محافظة سوهاج كانت شاهدا على تطور البرنامج وبناء قواعده، والاستثمار في الكوادر البشرية، وهو العامل الأهم، مؤكدا أن محافظة سوهاج أصبحت نموذجا فريدا يحتذى به لتنفيذ البرنامج في محافظات أخرى،



وفي كلمتها عبرت كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي عن سعادتها بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، مشيرة إلى ما تحقق على أرض سوهاج بفضل برنامج التنمية المحلية، وتحسين حياة قطاع عريض من المواطنين بسوهاج، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها في محافظة سوهاج من خلال العمل بالبرنامج على مدار السنوات السابقة، وما تحقق من أرقام مميزة.



وخلال الاجتماع قام أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة بعرض تقديمي لكافة مكونات البرنامج، تضمنت مقارنة بين الوضع قبل وبعد تنفيذ البرنامج، من خلال المكونات التالية " التكتلات الاقتصادية، التخطيط، والمتابعة، والصيانة، والتنمية الحضرية والعمرانية، تنمية الموارد، تحسين الخدمات، بناء القدرات، التنمية الصناعية " .



وفي نهاية الاجتماع قام محافظة سوهاج بإهداء درع المحافظة للدكتور هشام الهلباوي، والسيدة كاترين توفي، تقديرا لجهودهم في دعم خطط ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تنفيذها على أرض محافظة سوهاج.