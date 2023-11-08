وكيل تعليم الأقصر يستقبل مستشار التربية الموسيقية بالوزارة

التقى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عبير عدلي مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم المصرية، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وجاءت الزيارة بهدف تقديم رسالة شكر وتقدير من الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر لحصولها على سبع مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية العام الدراسي المنقضي.

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و أبدت مستشار التربية الموسيقية سعادتها الغامرة بما حققته مديرية الأقصر خلال العام المنقضي من نجاحات، معربة عن أملها عن استمرار هذا الأداء المتميز، وقد تقدمت بباقة من الورود لوكيل تعليم الأقصر تعبيرًا عن تقديرها لجهود المديرية في مجال التربية الموسيقية.

وقد بعث خالد برسالة شكر لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية هشام عبد الستار على جهوده الدؤبة في رعاية الأنشطة، ولموجه عام التربية الموسيقية أحمد محمد عبد الله على النجاحات المتواصلة في مجال التربية الموسيقية.

كما التقت مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة عبير عدلي عطيه وبحضور الدكتورة ايمان عبد العال مدير عام التعليم العام بالأقصر نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر بلفيف من كبار أساتذة وموجهي التربية الموسيقية بالمحافظة.

حيث حضر الدكتور أحمد عبدالله موجه عام التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بالاقصر والأستاذ هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وناقشت الدكتورة عبير عدلي خلال اللقاء المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية وشرح تفصيلي للمسابقات الواردة من الوزارة هذا العام.

وشارك باللقاء موجهي ومدرسين التربية الموسيقية بالمديرية بالإضافة الي حضور المتميزين من الطلاب والمتفوقين بالأنشطة الموسيقية علي مستوي المحافظة لحصولهم علي المركز الأول بمسابقات التربية الموسيقية علي مستوي الجمهورية.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وخلال اللقاء رحب الدكتور أحمد عبد الله موجه عام التربية الموسيقية بالأقصر بزيارة الدكتورة عبير للمحافظة مؤكدا علي دور الوزارة في دعم الأنشطة الفنية والموسيقية لأبناء الأقصر.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة علي دور المكتبة الرائد لدعم الطلاب الموهوبين في المجال الفني والموسيقي لأبناء محافظة الأقصر.

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