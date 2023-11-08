كريسبو يقترب من قيادة العين الإماراتي خلفا لـ شرودر

استقر نادي العين الإماراتي على تعيين الأرجنتيني كريسبو مديرا فنيا للفريق، خلفا للهولندي ألفريد شرود.

وفاجأ العين الإماراتي الجميع بإعلان فسخ تعاقده مع شرودر رغم نتائجه الجيدة في دوري أبطال آسيا، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة ليمن التأهل لدور الـ16.

وذكر النادي الإماراتي في بيان: "أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، حول إنهاء التعاقد بالتراضي".

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وأضاف البيان "رحيل شرودر جاء لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون، مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة".

وقاد شرودر تدريب العين خلال 15 مباراة حقق الفوز في 13 وخسر مباراتين.

وكشف فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن الأرجنتيني هيرنان كريسبو سيتولى قيادة العين خلفا لشرودر.

وخاض كريسبو آخر تجاربه التدريبية مع الدحيل القطري قبل أن يتولى كريستوف جاليتييه المهمة بدلا منه، حيث حقق النجم الأرجنتيني 3 بطولات مع نادي الدحيل خلال الموسم الماضي لكنه عانى من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وكان نادي الدحيل القطري أعلن في بداية شهر أكتوبر الماضي، انفصاله عن الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب الفريق الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية، وخاصة في دوري أبطال آسيا، حيث جمع الدحيل نقطة من مباراتين.

وقال الدحيل في بيان: "توصلت إدارة النادي لاتفاق مع المدرب هيرنان كريسبو يقضي بإنهاء التعاقد معه بالتراضي، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني".

وتابع: "كان المدرب قد نجح خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، كأس قطر وكأس أريدُ، والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا".

من ناحية أخرى، حقق العين الإماراتي فوزا هاما على نظيره الفيحاء السعودي، بثلاثية مقابل هدفين في، المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وواصل فريق العين انطلاقته الرائعة في دوري أبطال آسيا ليصل إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة من 14 مباريات ويتصدر المجموعة الأولى، ويضمن التأهل إلى الدور الثاني.

سيطر العين الإماراتي على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى وأهدر أكثر من فرصة قبل أن ينجح في تسجيل هدفين عن طريق التوجولي لابا كودجو في الدقيقتين 30 و40، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح الفيحاء في تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق أنطوني نواكايمي في الدقيقة 53، لتشتعل المباراة.

وفي الدقيقة 60، سجل المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي هدفا رائعا في مرمى نادي الفيحاء السعودي، قبل أن ينجح الفيحاء في تسجيل هدف في الثواني الأخيرة عن طريق مهند أحمد القيضي، لينتهي اللقاء بفوز العين 3 / 2.

وسجل سفيان هدفه السادس هذا الموسم بقميص العين في مختلف المسابقات خلال 11 مباراة، وهدفه الأول في دوري الأبطال.



وكان العين اكتسح ضيفه الفيحاء السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وحسم العين الفوز في الشوط الأول بعد تسجيل هدفين، حيث افتتح كوامي أوتون باب التسجيل في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف أليخاندرو روميرو "كاكو" النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أحرز العين هدفه الثالث عن كاكو بالدقيقة 67، قبل أن يقلص الفيحاء الفارق بقدم نواف الحارثي في الدقيقة 84، ليعود العين ويسجل الهدف الرابع عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 90.

ترتيب مجموعة العين والفيحاء في دوري أبطال آسيا

بتلك النتيجة يرفع العين رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تراجع الفيحاء إلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وفي المركزين الثاني والثالث يتساوى باختاكور الأوزبكي وأهال التركماني برصيد 4 نقاط لكل منهما.