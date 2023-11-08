معايير اختيار المرشح الرئاسي الأصلح، ندوة إعلام الخارجة بالوادي الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة حول (معايير اختيار المرشح الرئاسى الأصلح) بمديرية الطرق.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيى طلعت مدير عام الطرق والدكتور أسامة زين العابدين عثمان وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التي يطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار ( صوتك مستقبلك..انزل وشارك).

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واستهلت الندوة غادة بصيط مسئول الإعلام التنموي بالحديث عن أهمية قطاع الإعلام الداخلى فى نشر التوعية بين الفئات المختلفة للمواطنين كما ذكرت أن الحملة الإعلامية التى يطلقها القطاع تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين للمشاركة بإيجابية فيها.

ومن جانبه عرف الدكتور أسامة زين العابدين، المشاركة السياسية بأنها مساهمة الأفراد فى صنع القرار وذلك لإحداث تنمية واستقرار في المجتمع كما أنها تساهم في إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات كما أنها تعد مظهر من مظاهر الانتماء والولاء، أما عن معايير اختيار المرشح الرئاسى الأصلح فلابد أن يكون المرشح الرئاسي يتمتع بعدة صفات منها رجاحة العقل والحكمة والنزاهة والشفافية وأن يكون لديه شخصية قيادية وقادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب كما أنه يعلى من مصلحة البلاد العليا هذا بالإضافة إلى أنه يملك رؤية لتنمية المجتمع على كافة الأصعدة ويتضح ذلك من خلال تاريخ عمله وسيرته الذاتية وكذا برنامجه الانتخابي.

وأكد زين، أن المشاركة تعلى من قيمة الفرد وتؤدى إلى الاستقرار المجتمعى كما أنها تبعث برسالة مفادها احترام المؤسسات داخل الدولة.

وفي ختام الندوة تم توضيح الجدول الزمني للانتخابات وعدد المرشحين وكذلك إجراءات العملية الانتخابية

الندوة تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.