الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة لمدة أسبوع، تفاصيل

مكالمات مجانية إلى
مكالمات مجانية إلى غزة، فيتو

أعلنت اتصالات من & e مصر عن قيامها بتقديم أسبوع مكالمات ورسائل دولية مجانية إلى غزة ابتداءً من غد الخميس 9 نوفمبر، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة. 

موافقة تنظيم الاتصالات 


وأوضحت اتصالات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المكالمات قد تواجه بعض الصعوبات التي لحقت بالشبكات المحلية الفلسطينية، وأن هذا العرض حاصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

من ناحية أخرى حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

الكوادر الطبية تدفع الثمن 

 

وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنا غاليا لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والإسعافية المئات.

وأكدت الكيلة أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة.

وأعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها  اليوم  أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني في غزة

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد من  شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا غرب غزة.

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غزة اتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الصحة الفلسطينية قطاع غزة

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