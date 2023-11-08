فوي فوي فوي، آخر تحديث لإيرادات الفيلم في دور العرض السينمائي

تصدر فيلم فوي فوي فوي بطولة الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم، أمس الثلاثاء، إيرادات الأفلام المصرية في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

فيلم ڨوي ڨوي ڨوي

وحقق الفيلم إيرادات في آخر ليالي عرضه تخطت الـ 107 آلاف جنيه ليأتي في المركز الأول.

قصة فيلم ڨوي ڨوي ڨوي



والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

Advertisements

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.



أبطال فيلم فوي فوي فوي



ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.