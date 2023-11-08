الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة الأوقاف الكاثوليكية

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك الأنبا إبراهيم أسحق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248 تابع (ب)، الصادر في 7 نوفمبر 2023، قرار هيئة الأوقاف الكاثوليكية رقم 1 لسنة 2023، بشأن إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، الصادر بالقانون رقم 190 لسنة 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2021. 

ونصت المادة الأولى لقرار هيئة الأوقاف الكاثوليكية "يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لقانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية". 

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وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 190 لسنة 2020، بإنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2020.  

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