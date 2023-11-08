إيطاليا تعلن إرسال مستشفى عائم بطاقم مكون من 170 فردا إلى غزة

أفادت وكالة “رويترز”، عن وزير الدفاع الإيطالي “جويدو كروزيتو”، اليوم الأربعاء، بأن إيطاليا سترسل مستشفى عائما بطاقم مكون من 170 فردا إلى سواحل غزة.

روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، "لقد أعطيت تفويضًا لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية".

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إيطاليا جاهزة لضمان رعاية متخصصة

وقال تاجاني: إن: "إيطاليا جاهزة لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن مساعدات إنسانية إيطالية موجهة إلى قطاع غزة وصلت إلى مطار العريش.

الهلال الأحمر المصري

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها: “هذه هي الرحلة الأولى من رحلتين إنسانيتين تنظمهما القوات الجوية بتوجيه من وزير الدفاع جيدو كروسيتو، وستسلم السفارة الإيطالية في مصر محتوياتها إلى الهلال الأحمر المصري".

وأوضح البيان، أن الهلال الأحمر المصري، سيقوم لاحقًا بتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.