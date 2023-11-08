الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها في العمرانية إلى المفتي

إحالة المتهم بقتل
إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها في العمرانية إلى المفتي، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة المتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما في العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغًا ماليًّا، لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وأشرف صلاح.

 

الاتهامات الموجهة للمتهم بالقتل في العمرانية

 وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم  9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، في غضون الفترة من 6 مايو 2022 قتل المتهم عمدًا زوج خالته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

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 وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولًا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"


وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.

 

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