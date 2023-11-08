الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مجلس الوزراء يناقش جهود الدعم للأشقاء في قطاع غزة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

اجتماع مجلس الوزراء، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى النشاط المُكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عقد اجتماعات، واجراء اتصالات هاتفية، مع مختلف الأطراف الدولية، في إطار التشاور من أجل التوصل إلى تسوية للتصعيد الجاري في قطاع غزة، وتأكيد موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية، وتعزيز الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لأهالينا في غزة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو 

وأكد رئيس الوزراء مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر منفذ رفح البري، إلى جانب استقبال العديد من الأشقاء المصابين من قطاع غزة، لعلاجهم، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مثمنًا جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم من خلال الأطقم الطبية المتواجدة بمنفذ رفح او داخل المستشفيات.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو 

افتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي

في سياق مختلف أشاد رئيس الوزراء بافتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وما شاهده بالمعرض من نتائج مثمرة لجهود تشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتوطين الصناعات.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو 

وتوجه مدبولي بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والعاملين بالوزارة، على الجهد المبذول في الإعداد لهذا المؤتمر والمعرض، الذي شهد حضورًا من كبريات الشركات العالمية، مشيرًا إلى سعادته بوجود صناعات مصرية مُتميزة في هذا القطاع، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المبذولة لتوطين الصناعات المختلفة، مُعلنًا أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ناقش أمس أهمية إصدار حوافز لتوطين صناعات المركبات النظيفة.

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اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قطاع غزة اجتماع الحكومة منفذ رفح البري

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