التنشئة السياسية السليمة ودورها في تفعيل المشاركة في الانتخابات، ندوة بإعلام الداخلة

قال محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إن التنشئة السياسية القويمة للأبناء عبر آليات متعددة، لها دور جوهري في تنمية وتعزيز الوعي بقيمة المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات السياسية وتهيئة هذه الأجيال للتكيف مع التحديات المقبلة.

واضاف: من هذا المنطلق جاء اختيار مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لموضوع الندوة التي تم تنظيمها صباح اليوم تحت عنوان " التنشئة السياسية السليمة ودورها في تفعيل المشاركة في الانتخابات "، بمقر المركز ليواصل مركز إعلام الداخلة تنفيذ فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"، والتي تم من خلالها مناقشة والتحاور في العديد من الموضوعات التي تندرج تحت هذا الشعار.

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وحاضر في الندوة مدير عام ادارة التربية والتعليم السابق بمركز الداخلة أحمد محمود حسنين، وحضرها مدير مكتب العمل المهندس رؤوف عبد العزيز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وموظفي عدد من الادارات التنفيذية بمركز ومدينة الداخلة.

وافتتح الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، موضحًا معنى التنشئة المجتمعية والسياسية السليمة بمفهومهما الواسع ودورهما الجوهري في غرس الانتماء والولاء لدى الأبناء الذي يدفع باتجاه إعداد هذه الأجيال نحو أداء أدوار سياسية واجتماعية فاعلة في المستقبل، مشيرًا في هذا الصدد الى أهمية تنسيق الهيئة العامة للاستعلامات مع كافة الجهات الأخرى من أجل أداء رسالة التوعية والتثقيف تجاه مختلف المستجدات والاستحقاقات.

وكان مدير إدارة التربية والتعليم السابق بمركز الداخلة أحمد حسنين قد بدأ حديثه خلال الندوة بتعريف مفهوم التنشئة عموما بأنها عملية تفاعل بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه بمختلف مؤسساته، يستطيع الفرد من خلال هذه العملية أن يستوعب كافة الأفكار والمعتقدات السائدة في هذا المجتمع ويصبح عضوا فاعلا فيه، بينما التنشئة السياسية على وجه الخصوص هي الطريقة التي ينقل من خلالها المجتمع ثقافة سياسية من جيل لآخر بما يخدم المجتمع ويحفظ كيان مؤسساته السياسية.

وأشار حسنين، الى أن المشاركة السياسية الفاعلة تقتضي توفير ظروف سياسيةواجتماعية وثقافية واقتصادية معينة، أبرزها وجود مؤسسات نشطة تقوم بعملية التنشئة السياسية السليمة، مبينا أن هذا الدور يقع على عاتق الأسرة بداية ثم المدرسة والجامعة ووسائل الاعلام المختلفة.

وأوضح أن دور الأسرة في تنشئة الأبناء سياسيا يقتضي ألا ينعزل الآباء عن الأبناء بقدر ما يتعين أن يجتهدوا في نقل وتعريف العديد من المفاهيم والتطورات الى الأبناء ويصححوا المفاهيم الخاطئة لديهم، لاسيما في ظل وجود العديد من المؤثرات التي تساهم في تداخل واختلاط المفاهيم، مؤكدا على دور الاسرة في غرس مهارة التعبير عن الرأي لدى الأبناء وإشراكهم في اتخاذ بعض القرارات.



وتناول حسنين كذلك دور المؤسسات التعليمية في التنشئة السياسية السليمة من خلال الانشطة الطلابية وانتخابات الاتحادات الطلابية التي تغرس مبادئ الديمقراطية لدى الطلاب.

وشدد حسنين على أهمية الممارسة في نجاح التنشئة السياسية الفعلية والصحيحة، مؤكدا على دور الأحزاب كمؤسسات داعمة للتنشئة السياسية بعيدا عن الأحزاب التي تدعو للتطرف وبث أفكار هدامة، لافتا في ذات الوقت الى أهمية دور وسائل الاعلام المختلفة في التنشئة على مبادئ الديمقراطية وحب الوطن.

وأكد أن الاعتقاد بعزل الأبناء عن السياسة حتى لانجلب لهم المتاعب هو اعتقاد خاطئ بل يجب أن نترك لأبنائنا حرية التعبير عن آرائهم وعدم عزلهم عن المجتمع وتطورات الأحداث فيه.