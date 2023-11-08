الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم،فيتو

اجتماع مجلس الوزراء، بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الإقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية. 

وكان  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، قد أصدر اليوم كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.

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 وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على (17) تساؤلًا رئيسيًا للمستثمرين.
 

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اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة

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