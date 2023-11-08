انطلاق فاعليات برنامج "أخ ثاني والرابط إنساني" بمنطقة الأقصر الأزهرية

انطلقت فاعليات برنامج "أخ ثاني والرابط إنساني" بمنطقة الأقصر الأزهرية، برئاسة الدكتور خليفة محمد إبراهيم حيث قام بعض طلاب معهد بنين القرنة بالتعاون مع بعض المعلمين بالمعهد، بزراعة جزء من حديقة المعهد تفعيلا لقيمة التعاون، من خلال النشاط الصيفي، لزراعة قيم الشعور (استشعار التعاون لدى الطلاب)، التفكير (إخراج قيمة التعاون في زراعة جزء من الحديقة بالمعهد)، والتنفيذ (عمل بعض الطلاب والتعاون فيما بينهم لزراعة الأرض).

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كما نظمت منطقة الأقصر الأزهرية،ورشة عمل مبادرة (أنا الراقي بأخلاقي)، والتي تناولت قيمة الوفاء.



ومن جانبه قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن مبادرة انا الراقي بأخلاقي جاءت انطلاقا من إيمان المدرسة الأزهرية بأهمية الأخلاق في صيانة المجتمعات وحماية الأوطان، وأن نشر هذه الأخلاق الطيبة وخاصة بين الشباب من أوجب الواجبات إذا ما أردنا إيجاد وعي حقيقي ينفع ويرفع.

وأضاف وكيل الأزهر أن التوعية الأخلاقية للطلاب ليست كلمة في بداية اليوم الدراسي فقط، وليست كلمة في إحدى الحصص فحسب، وإنما هي عملية شاملة ومستمرة يجب أن تتضافر فيها جهود جميع الأجهزة وكل الأدوات الممكنة من معاهد علمية، ومساجد عصرية، ودراما تليفزيونية، ووسائل تواصل اجتماعية، وغير ذلك من أدوات.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يهدف بهذه المبادرات ومنها مبادرة أنا الراقي بأخلاقي إلى ربط الشباب بالقيم الأخلاقية الحضارية المشتقة من ديننا الحنيف، بحيث يكونون بأقوالهم دعاة إليها وبأفعالهم دالين عليها، وقد تم تقديم المبادرة لمواجهة الانحرافات السلوكية.



وتابع أنه إذا كان المجتمع المعاصر يعاني من أزمة في كثير من جوانب الحياة فإن حقيقة أزمتنا المعاصرة أنها أزمة أخلاق وفكر، فالانحراف في الفهم الذي أنتج لنا عقولا شائهة وأقلاما زائفة حله في الأخلاق التي تصون دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، والبطالة والفقر والحرمان حله في خلق الإحسان والجود والكرم الذي يصل أصحاب الحاجات بالخير.

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