الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار للنيابة في العثور على جثة شاب بأكتوبر

اول قرار النيابة
اول قرار النيابة في العثور علي جثة شاب بأكتوبر، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر، بالتصريح بدفن جثة أحد الأشخاص في عقده الثالث من العمر عثر عليها داخل شقته في أكتوبر، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة من الحادث

 وكشفت التحقيقات العثور على الشاب، وبه آثار خنق حول رقبته ومعلقا في جنش المروحة، وتبين أنه تخلص من حياته خنقًا، بسبب مروره بأزمة نفسية، فقرر التخلص من حياته.

 

ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بأكتوبر 

 كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر  من غرفة النجدة بالعثور على جثة متعفنة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

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