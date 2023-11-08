الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تغطيات وضوابط وثيقة تأمين المصاعد والسلالم الكهربائية

تأمين المصاعد، فيتو
تأمين المصاعد، فيتو

تغطي الوثيقة المسئولية المدنية للمؤمن عليه في حالة وقوع حادث مفاجئ يترتب عليه أضرار جسمانية أو مادية قد تلحق بمستخدمي (المصعد/السلم/المشاية) الكهربائية الموضح بياناتهم بجدول الوثيقة، خلال مدة التأمين.
تغطيات وثيقة تأمين المصاعد المسئولية المدنية 
 وتغطي وثيقة تأمين المصاعد المسئولية المدنية للمؤمن عليه في حالة وقوع حادث مفاجئ يترتب عليه أضرار جسمانية أو مادية قد تلحق بمستخدمي (المصعد/السلم/المشاية) الكهربائية الموضح بياناتهم بجدول الوثيقة، خلال مدة التأمين.

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ولا بد من وجود نوع من أنواع التأمين الذي يحمي صاحب العمل من المخاطر الواقعة عليه كصاحب الشأن الأول، فإذا كان عملك يتضمن تصنيع أو توزيع أو إنشاء أو استخدام المصاعد أو السلالم المتحركة أو المشايات الإلكترونية؛ فيمكننا مساعدتك في بناء برنامج تأمين وإدارة مخاطر مثالي لحماية عملك من الخسارة المالية المحتملة.

وتتضمن وثيقة تأمين المصاعد تغطية المسؤولية العامة وتغطية الممتلكات وتعويضات العمال وأصحاب الطرف الثالث - كل ذلك بدون خصومات أو خطط استبقاء مؤمن ذاتيًا.

ما هية تأمين المصاعد؟ 

- التأمين على المصاعد يشبه التأمين على السيارات، فمن ضمن أحد أغراض التأمين على السيارات هو حماية الناس من دفع ثمن الإصابات والتعرض للخسارة المالية سواء كانت لنفسهم أو لطرف ثالث، فما عليك سوى أن تدفع قسطًا لشركة التأمين، وفي حالة وقوع حادث، تقوم شركة التأمين بدفع تعويضات نيابة عنك.

- يعمل تأمين المصاعد بطريقة مشابهة لتلك الموجودة في التأمين على السيارات، حيث يدفع أصحاب المصاعد (المصنعين أو المستخدمين) قسطًا لشركة التأمين، وتقوم شركة التأمين بتحمل مسؤولية الخسائر التي تقع عن حادث تسبب في إصابة شخص أو في حدوث أعطال تتطلب الإصلاحات، فستتدخل شركة التأمين.

- إذا كان هناك شخص مصاب في حادث مصعد أو سلالم كهربائية، وقام برفع دعوى قضائية ضد مسئولي المكان، فعلى الأغلب سيتعامل مع شركة التأمين الخاصة به طوال المساءلة القانونية.

تغطيات وثيقة تأمين المصاعد لأصحاب الشركات 

في حال الحصول على وثيقة تأمين المصاعد، يستطيع أصحاب الأمر الاستفادة من التغطية سواء كانت في المعدات المؤهلة للمصاعد أو في عمليات الإصلاح وغيرها في العديد من المواقف، بما في ذلك:

إنشاء مصعد جديد.

تحديث المصعد من حيث المعدات والأدوات.

الصيانة والإصلاح (أي عقود الخدمة).

التفتيش.

التصنيع والتوزيع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن كل أنواع المصاعد والآلات التالية تكون مغطاة في وثيقة تأمين المصاعد الخاصة بنا، فهناك مجموعة متنوعة من المعدات، بما في ذلك:

مصاعد (الركاب / الشحن).

السلالم متحركة.

الممرات المتحركة.

مصاعد المرآب.

المصاعد المنزلية.

مصاعد المعاقين.

مصاعد الكراسي.

مصاعد الرصيف.

مصاعد الطعام.

تغطية واسعة لوثيقة تشمل التغطيات المتاحة من خلال هذا البرنامج كما يلي:

المسؤولية العامة.

المسئولية الشاملة.

تعويضات العمال.

الضمان.

الملكية.

التثبيت/مخاطر البناء.

السيارات التجارية.

المسئولية الطبية والحياتية والعجز

الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة

تغطيات وضوابط وثيقة التأمين ضد خيانة الأمانة

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الطرف الثالث المسئولية المدنية دفع تعويضات انواع التامين الإلكترونية

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