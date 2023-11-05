الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

إجراءات طلب التأمين على الماشية في المنيا

التأمين على الماشية
التأمين على الماشية داخل محافظة المنيا، فيتو

ننشر القواعد الحاكمة والإجراءات اللازمة لطلب التأمين على الماشية داخل محافظة المنيا.

التأمين على الماشية في المنيا

يأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 4248 لعام 1998، الذي وضع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التأمين على الماشية داخل المحافظة، ويتم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقًا للنموذج الذي صدر في 1 نوفمبر 2005، والذي تم إصداره بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظات.

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نموذج الأوراق المطلوبة للحصول على التأمين الماشية داخل محافظة المنيا

وتنشر فيتو المستندات والأوراق المطلوبة، والمبالغ المالية المطلوبة للحصول على التأمين الماشية داخل محافظة المنيا، ففي السطور التالية ننشر كيفية الحصول على خدمة التأمين على الماشية داخل محافظة المنيا، والجداول الزمنية المحددة لإكمالها أو إبداء الرأي بشأن الطلب المقدم للحصول على الخدمة.


المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة هي بطاقة تسجيل الحيوان

تتم عملية التأمين على الماشية في أقرب وحدة بيطرية فور تقديم الطلب، ولا يتم تحصيل أي رسوم عند تقديم الطلب، يتم تقديم الخدمة في مديرية الطب البيطري بالمنيا.

في حال عدم الحصول على الخدمة في الوقت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية، يمكنك التواصل مع إحدى الجهات التالية:
- صندوق التأمين على الماشية بالقاهرة على الأرقام التالية: 7603485 / 7603486، فاكس: 02/7604429.

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