الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تكشف موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

موعد انتهاء خطة تخفيف
موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء، فيتو

زيادة فترة تخفيف الاحمال علي شبكة الكهرباء، أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي مواعيد محددة لانتهاء خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال غير مقترن ببدء قرب فصل الشتاء والمعروفة بانخفاض استهلاك الطاقة، وأن الأزمة تتعلق بتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من المازوت والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات.

خطة تخفيف الاحمال علي شبكة الكهرباء 

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء 

وأضافت المصادر أن موعد انتهاء خطة تحفيف الأحمال على شبكة الكهرباء يصدر من جانب مجلس الوزراء فقط، وأن هناك استقرارًا في التغذية الكهربائية وانتظام محطات توليد وإنتاج الكهرباء في توفير القدرات الكهربائية المطلوبة من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد وإنتاج الكهرباء.

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أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء 

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة  أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء 

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

جدول يوضح كمية الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2023

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

بيان عاجل للحكومة بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

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