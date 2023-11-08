الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

من أصول عراقية، هيرو مصطفى تؤدي اليمين سفيرة للولايات المتحدة في مصر

السفيرة هيرو مصطفى،
السفيرة هيرو مصطفى، فيتو

أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج، اليوم الأربعاء، اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.

السفيرة الأمريكية الجديدة في مصر 


وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن السفيرة هيرو مصطفى سوف تتولى مهام عملها في هذا التوقيت البارز في العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وأمريكا،   وتعزز الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة 

ورحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بتأكيد تعيين هيرو مصطفى جارج سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في مصر من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

Advertisements

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينة لها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، "إن شراكتنا الاستراتيجية مع مصر أمر بالغ الأهمية للسلام والأمن والازدهار الإقليمي- الآن أكثر من أي وقت مضى".

معلومات عن سفيرة أمريكا في القاهرة هيرو مصطفى 

وهيرو مصطفى، هي دبلوماسية أمريكية من أصول كردية في إقليم كردستان العراق، ولدت في أربيل بإقليم كردستان العراق عام 1973، وأمضت عامين من طفولتها في مخيم للاجئين قبل أن تصل مع أسرتها التي طلبت اللجوء السياسي في الولايات المتحدة عام 1976، وكان والدها ناشطًا سياسيًا معارضًا لنظام حكم صدام حسين.

وبعد استقرار عائلتها في الولايات المتحدة، درست هيرو في المراحل التعليمية الأولى في ولاية داكوتا الشمالية، وحصلت على شهادتها الجامعية الأولى من جامعة جورج تاون في عام 1995.

هيرو مصطفي تتحدث 9 لغات

ودرست هيرو الأمن القومي ودراسات الشرق الأوسط.، ثم حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية "وودرو ويلسون" للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستن.

وتتحدث هيرو مصطفي تسع لغات إلى جانب لغتها الأم الكردية، وهي الإنجليزية والعربية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

بداية حياة هيرو مصطفى العملية 

عملت هيرو مصطفى في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة بعد تخرجها مباشرة، ثم تنقلت بين عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية لمتابعة مسيرتها المهنية.

وكانت أولى رحلاتها  إلى البوسنة للإشراف على الانتخابات المحلية هناك، ثم الإمارات، حيث شغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي.

وفي عام 1999، انضمت للعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، فعملت مسؤولة سياسية عن حقوق الإنسان ومشكلات الاتجار بالبشر في العاصمة اليونانية، أثينا، ثم مستشارة في القنصلية الأمريكية في بيروت.

بداية عمل هيرو مصطفى مع إدارة بايدن

وشغلت هيرو منصب كبير المستشارين لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وقدمت الاستشارات بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا ووسطها، من مارس 2009 حتى 2011.

وعملت هيرو مصطفي مساعدة خاصة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، وفي العراق، عملت منسقة بين السلطات العراقية وسلطة التحالف المؤقتة لمحافظة نينوى بشمال العراق.

وشغلت منصب مديرة شئون العراق وأفغانستان بين عامي 2004 و2005 أثناء عملها في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

ومن عام 2005 إلى 2006، استلمت منصب مدير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية والأردن في المجلس.

txt

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

txt

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية الجديدة في مصر مصر السفارة الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي

مواد متعلقة

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

مظاهرات احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في أنقرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

من أصول عراقية، هيرو مصطفى تؤدي اليمين سفيرة للولايات المتحدة في مصر

وائل رياض عن انضمام أبناء اللاعبين: مش هضيع حلمي علشان أجامل

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

الاحتلال يكشف نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديًا داخل مدرعة في غزة

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

لتحقيق الأمن الغذائي، السيسي يوجه بتوفير كافة مقومات البنية التحتية لاستكمال المشروعات الاستراتيجية الزراعية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العمر لحظة، ثوانٍ تنقذ شابا من الموت على قضبان مترو الأنفاق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

30 عاما تبحث عنه إسرائيل.. محمد الضيف المطلوب رقم "1" بدولة الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية