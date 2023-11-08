محمد معروف حكما لمباراة أسيك وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين طاقم حكام مصري لمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري وسيمبا التنزاني، في انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة أسيك الإيفواري أمام سيمبا التنزاني، أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر الجاري، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

طاقم الحكام المصري

حيث يدير لقاء أسيك وسيمبا، الحكم الدولي محمد معروف، يعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمود ناجي.

طاقم حكام موريتاني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني التي تجمعهما يوم 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في دار السلام.

Advertisements

ومن المنتظر أن يدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز حكم موريتاني حيث جاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: عبد العزيز بوه، من موريتانيا

حميد الدين ديبا مساعد حكم أول من موريتانيا

يوسف محمد محمود، مساعد حكم ثان من موريتانيا

موسى دياو حكم رابع، من موريتانيا

مايك ليتي، مراقب المباراة من أوغندا