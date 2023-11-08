محمد عادل حكما لقمة النجم الساحلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن اختيار طاقم حكام مصري لإدارة مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري في الملعب الأولمبي برادس.

طاقم الحكام المصري

محمد عادل حكم ساحة، سامي هلهل وهاني عبد الفتاح مساعدين، إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

حكم موريتاني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني التي تجمعهما يوم 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في دار السلام.

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ومن المنتظر أن يدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز حكم موريتاني حيث جاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: عبد العزيز بوه، من موريتانيا

حميد الدين ديبا مساعد حكم أول من موريتانيا

يوسف محمد محمود، مساعد حكم ثان من موريتانيا

موسى دياو حكم رابع، من موريتانيا

مايك ليتي، مراقب المباراة من أوغندا