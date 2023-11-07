صحة البحيرة تنظم ورشة عمل عن تطوير التعامل مع خدمات المرضى

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،على أهمية التسويق للخدمات التى تقدمها كافة المنشآت الصحية التابعة للمديرية، وتعريف المواطنين بكافة الخدمات التى تقدم فى تلك المنشآت..

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة، لورشة العمل الخاصة بِثَقل المهارات السلوكية في التعامل مع خدمات المرضى، التى تجيئ استكمالًا للبرنامج التدريبي الخاص بقيادات الصف الأول من مديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية لدعم،وتطوير الأداء المؤسسي، والذي يحاضر به لفيف من قيادات المديرية،ومركز التدريب بمديرية التنظيم والإدارة علي مدار ثلاثة 3 أشهر، بواقع محاضرتين شهريا.



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طالب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من مديري المستشفيات بأن عليهم أن يسوقوا للخدمات الموجودة في مستشفياتهم، وتعريف المواطن العادي بتلك الخدمات، واصفًا ما حدث بمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى وقتنا هذا، بأنه انجاز كبير وطفرة نوعية حدثت على مستوى كافة الخدمات التى يقدمها القطاع الصحى بمحافظة البحيرة.

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